Manisa'da 74 çiftçiye tarım ekipmanı ve tohum dağıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 19'u kadın olmak üzere 74 çiftçiye tarım ekipmanı ve tohumları teslim edildi.

Dağıtıma katılan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, malzemelerin çiftçilere hayırlı olmasını ve çiftçilerin bereketli bir tarım sezonu yaşamaları temennisinde bulundu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere her türlü desteği sunduğunu, ilçedeki çiftçilerin de bunlardan en iyi şekilde yararlandığını söyledi.



Törende Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen projeler kapsamında 19 kadın kursiyere yüzde 90 hibeli çapa motoru, römork, tarım aletleri ve güneş enerji sistemlerinin teslimi yapıldı.

Öte yandan "Ektiğim nohut, biçtiğim nohut " projesi kapsamında 55 çiftçiye yüzde 75 hibeli 4 bin 450 kilogram nohut tohumu dağıtıldı.







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