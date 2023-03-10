Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan koca, çıkan tartışmada kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Fadime E'nin (19) babasının Sarıpınar Mahallesi'ndeki evine gelen Mehmet E. (22) kayınpederi Mehmet Karakaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet E, kayınvalidesi Sabriye Karakaya'yı ve kayınpederi Mehmet Karakaya'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet ve Sabriye Karakaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sabriye Karakaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Karakaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet E, polis ekiplerince gözaltına alındı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.