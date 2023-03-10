Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

AA

Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan koca, çıkan tartışmada kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Fadime E'nin (19) babasının Sarıpınar Mahallesi'ndeki evine gelen Mehmet E. (22) kayınpederi Mehmet Karakaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet E, kayınvalidesi Sabriye Karakaya'yı ve kayınpederi Mehmet Karakaya'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet ve Sabriye Karakaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sabriye Karakaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Karakaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet E, polis ekiplerince gözaltına alındı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı, eşi kaçarak canını kurtardı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı, eşi ...
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen ...
Manisa'da 74 çiftçiye tarım ekipmanı ve tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Manisa'da 74 çiftçiye tarım ekipmanı ve tohum ...
Manisa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ...
Somaspor yeni seri arıyor
YEREL HABERLER Somaspor yeni seri arıyor
Manisa FK'da Anıl'dan müthiş dönüş
YEREL HABERLER Manisa FK'da Anıl'dan müthiş dönüş
Manisa BŞB'nin potada konuğu Gaziantep
YEREL HABERLER Manisa BŞB'nin potada konuğu Gaziantep
Akhisarspor'da seçim zamanı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da seçim zamanı
MANİSA'DA KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YEREL HABERLER MANİSA'DA KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 ...
Manisa'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan imam hatip lisesi öğrencilerine tebrik
YEREL HABERLER Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan imam hatip lisesi ...
Manisa'da 22 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 22 yıldır aranan cinayet zanlıları ...
Manisa'daki meslek liseleri ile halk eğitim merkezleri depremzedeler için üretiyor
YEREL HABERLER Manisa'daki meslek liseleri ile halk eğitim ...
22 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri kimliklerini gizleyip, inşaat ustalığı yapmış
YEREL HABERLER 22 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri ...
Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, tereyağı ve kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, ...
Manisa'da odun indirirken römork ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Manisa'da odun indirirken römork ile traktör arasına ...
Akhisarspor'dan bilet jesti
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan bilet jesti
Manisa FK'dan müthiş dönüş
YEREL HABERLER Manisa FK'dan müthiş dönüş
Kiraz bahçesinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Kiraz bahçesinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu
Manisa FK-Bodrumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-Bodrumspor maçının ardından
Manisa Futbol Kulübü - Bodrumspor: 2-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Bodrumspor: 2-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.