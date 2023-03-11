Salon: Muradiye
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 9, Cruz 12, Williams 3, Mustafa Baki Görür, Anosike 8, Roberson 16, Gani Erdi Gülaslan 5, Troy Selim Şav 16, Ogün Sevinç
Gaziantep Basketbol: Miller 9, Hammonds 15, Can Uğur Öğüt 3, Frankamp 8, Egbunu 9, Koray Çekici, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın, Hanlan 8, Muhsin Yaşar 13
1. Periyot: 22-17
Devre: 36-34
3. Periyot: 57-44
MANİSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 69-65 mağlup etti.
Müsabakanın ilk 5 dakikası iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi: 9-9. Ev sahibi ekip, periyodun kalan bölümünde Cruz ve kenardan gelen Roberson'un etkili oyunuyla çeyreği 22-17 önde tamamladı.
İkinci periyoda da hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 dakikada yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 30-19. Rakibine Hammonds ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla yanıt veren Gaziantep Basketbol, farkı 2 sayıya kadar indirerek, soyunma odasına 36-34 geride gitti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. periyotta Roberson ve Troy Selim Şav ile etkili oldu. Müsabakanın 25. dakikasını 44-39 önde geçen ev sahibi ekip, periyodu da 57-44 önde bitirdi.
Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor baskısını sürdürdü. Savunmada Anosike ile etkili olan ev sahibi ekip, hücumda da Troy Selim Şav, Tarrant ve Roberson ile bulduğu sayılarla müsabakadan 69-65 galip ayrıldı.