Manisalı çan ustası, çıraklıkla adım attığı zanaatıyla yurt dışına açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, 10 yaşında çırak olarak çan atölyesine adım atan Samet Sönmez (32) sanatında ustalaşarak yurt dışı satışlarına başladı.

Geleneksel çan üretiminin önemli merkezlerinden Demirci'de yaşayan Sönmez çocuk yaşta girdiği atölyede ustası Mehmet Yavuz'dan mesleğin inceliklerini öğrendi.

İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi'nde 6 yıl önce kendi çan atölyesini açan Sönmez 8 personeliyle aylık ortalama 15 bin çan üretiyor.

Yurt dışı satışlarına da başlayan Sönmez daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Samet Sönmez, AA muhabirine, çocukken girdiği çan atölyesinden kopamadığını söyledi.

Çancılığın tamamen el işçiliği gerektiren bir meslek olduğunu işaret eden Sönmez, "Çan yapım aşamasında 20 ila 30 kez elden geçer. Çan buraya saç olarak girer, sıvama dediğimiz pres ile şekil alır, daha sonra el işçiliği kaynak, ses ayarı, kulp takma gibi aşamaları vardır." diye konuştu.

Son dönemde yurt dışına da ürün göndermeye başladığını dile getiren Sönmez özellikle de Balkanlardan talep aldıklarını kaydetti.

Sadece Makedonya'ya yılda 40 bin çan gönderdiğini anlatan Sönmez, "Hedefimiz çanın kullanıldığı bütün dünya ülkelerine ürün göndermek. Müşterilerimiz sosyal medya veya internet aracılığı ile ulaşıyor. Yanımda bu işi öğrenmeye hevesli 4 çırak var. Çok şükür bu bileziği kolumuza takmışız. Zanaat altın bileziktir." ifadesini kullandı.



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