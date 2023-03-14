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Manisa'da genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa "tehditten" ceza

AA

Manisa'da genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa "tehditten" ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tabancayla yaraladığı 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz'ün 28 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Önder Lafçı, olay öncesinde genç kızı "tehdit" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada maktulün annesi Zeynep ve babası Veysel Kırgöz ile taraf avukatları yer aldı. Tutuklu sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, maktul Hilal Sultan Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak'ın bir önceki celsede sunduğu, sanık Lafçı'nın Hilal Sultan Kırgöz'e yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini öne sürdüğü mesaj kayıtları, dava dosyasına eklendi.

Sanık avukatı, savunmasında mesajların şantaj ve tehdit içermediğini ileri sürdü.

Hakim yargılama sonunda, maktule karşı tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine hükmettiği sanığa 3 yıl hapis ve 100 bin lira para cezası verdi.

- Duruşma sonrası açıklama

Mağdur avukatı Yalçın Arcak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hilal Sultan Kırgöz'ün öldürülmeden önce annesiyle sanık hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğunu ancak buna ilişkin davaların genç kız öldürüldükten sonra açıldığını söyledi.

Sanık hakkında "kasten öldürme" ve "hürriyeti tahdide teşebbüs" suçlarından da dava açıldığını ve sanık için "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" talep edildiğini kaydeden Arcak, "Biz de en üst sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Olayın geçmişi

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022'de, kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış, şüpheli kaçmaya çalışan genç kızı bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan şüpheli, olaydan 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kız, 24 Ekim'de fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hakkında "genç kıza yönelik ısrarlı takip" suçundan da dava açılan sanığa, 20 Aralık'ta görülen duruşmada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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