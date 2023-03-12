Manisa'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

12 Mart tarihinde İstiklal Mahallesi'nde bir evde çıkan bıçaklı kavgada Çetin Ceviz'in (32) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. (25) ve M.S.Ş. (36) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.A, F.K, A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

İstiklal Mahallesi'nde, S.A'ya ait evde vakit geçiren arkadaşlar arasında kavga çıkmış Çetin Ceviz, bıçakla yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Ceviz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemiş, polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı.

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