Manisa'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.
12 Mart tarihinde İstiklal Mahallesi'nde bir evde çıkan bıçaklı kavgada Çetin Ceviz'in (32) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. (25) ve M.S.Ş. (36) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.A, F.K, A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Olay
İstiklal Mahallesi'nde, S.A'ya ait evde vakit geçiren arkadaşlar arasında kavga çıkmış Çetin Ceviz, bıçakla yaralanmıştı.
112 Acil Sağlık ekipleri, Ceviz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemiş, polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı.