"Genç Sada" yarışmasının Manisa finali, Akhisar'da yapıldı

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MANİSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca imam hatip okulları öğrencilerine yönelik düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Manisa finali Akhisar'da yapıldı.

Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan yarışmada 13 imam hatip ortaokulu öğrencisi ve 14 Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi Kur’an-ı Kerim okudu.

Ortaokullar kategorisinde Talha Emre Çakar birinci, Bilal Yılmaz ikinci, İsmail Durgut üçüncü oldu.

Liselerde ise Mert Yiğit birinci, Mehmet Eren ikinci, Furkan Akbaba üçüncü oldu.

Yarışmaya katılanlara ve çalıştırıcı öğretmenlerine katılım belgesi ve hediyeleri verildi.

Yarışmayı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç ile İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Hüseyin Oktay da takip etti.

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