Manisa'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bahçesine ağaç budamak için giden kişi ölü bulundu.

Çamurhamamı Mahallesi'nde yaşayan Sabri Öztürk (57), bahçesindeki ayva ağaçlarını budamak için evden ayrıldı. Öztürk'ün evine geri dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı.

Bahçeye giden yakınları, Öztürk'ü hareketsiz halde yaterken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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