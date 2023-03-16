Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım 2022'de Avşar Mahallesi mezarlık yolunda çuval içinde 14 kilo 150 gram eroin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 5 ay süren planlı çalışma ve teknik takibin ardından önceden belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, S.T. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.





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