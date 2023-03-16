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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım 2022'de Avşar Mahallesi mezarlık yolunda çuval içinde 14 kilo 150 gram eroin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 5 ay süren planlı çalışma ve teknik takibin ardından önceden belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, S.T. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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