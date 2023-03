Manisa’da "Halk Et Market" törenle hizmete açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde belediye tarafından vatandaşa uygun fiyatlı et ve et ürünleri sunmak amacıyla kurulan "Halk Et Market" törenle hizmete girdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki marketin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, vatandaşa ucuz ve kaliteli ürünler yedirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tosun, ilçede halk ekmeğin ardından halk et satış yerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:



"Halk ekmek, ilçe sakinlerimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdi halk ekmeğin yanı sıra Halk Et Market'i de açıyoruz. Bu sosyal projeler ve bunlardan gelecek gelirler ilerleyen zaman içerisinde yine Kulalı hemşehrilerimizin hizmetinde kullanılacak."

Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.



