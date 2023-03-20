Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilik, il merkezi ve ilçelerde 13-20 Mart 2023 tarihleri arasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına yönelik bilgileri yazılı açıklamayla paylaştı.



Açıklamada 69 operasyonda yakalanan 73 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı kaydedildi.

Operasyonlarda 683 sentetik ecza, 277 gram esrar, 121 gram sentetik uyuşturucu, 58 ekstazi hap, 28 gram skunk, 2 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildiği de belirtildi.

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