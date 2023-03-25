Şanlıurfa İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri

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Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 15, Williams 5, Bruinsma 9, Anosike 9, Roberson 32, Gani Erdi Gülaslan 1, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 11, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ayberk Olmaz 2, Arca Tülüoğlu 9, Rathan-Mayes 9, Rogkavopoulos 10, Hamilton 8, Harrison 18, Altan Erol, Gielo 12, Muhammed Doğan Şenli 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-41

3. Periyot: 70-59





MANİSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 mağlup etti.

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