Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 15, Williams 5, Bruinsma 9, Anosike 9, Roberson 32, Gani Erdi Gülaslan 1, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 11, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ayberk Olmaz 2, Arca Tülüoğlu 9, Rathan-Mayes 9, Rogkavopoulos 10, Hamilton 8, Harrison 18, Altan Erol, Gielo 12, Muhammed Doğan Şenli 7
1. Periyot: 23-20
Devre: 42-41
3. Periyot: 70-59
MANİSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 mağlup etti.