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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci’de YKS bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA

Demirci’de YKS bilgilendirme toplantısı yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl ilk kez yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM yetkililerince bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Basri Koçyiğit Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, ÖSYM Sınav Binaları Atama Sorumlusu Hayati Koca, ÖSYM Sınav Görev İhmallerinden Sorumlu Şube Müdürü Sadık Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı ve Demirci ÖSYM Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Çetin "ÖSYM tarafından 2023-YKS sınavlarının TYT ve AYT olmak üzere 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bu sınavların her bir sınav merkezinde, her bir adayın ÖSYM standartlarına uygun bir şekilde, tüm salonlarda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Halihazırda Demirci merkezimizde 50 sınav binası ve 690 sınav salonu kullanarak 10 bin 928 adaya hizmet verecek kapasitemiz mevcuttur." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Eğitim kenti Demirci'mizde bu yıl ilk kez YKS sınavlarını gerçekleştireceğiz. Fakültemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz konunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için ÖSYM Başkanlığımız ile yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Belediyemiz olarak da bu noktada yapılabilecek her konuda desteğe hazırız." dedi.



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