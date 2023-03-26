Manisa'da 331 sentetik hap ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kişinin üst aramasında 331 sentetik hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde 2 kişiyi durdurdu.



Şüphelilerin üst aramalarında 331 sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan O.Ş (24) ile Y.Ö. (37) işlemler için emniyete götürüldü.





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