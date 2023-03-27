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Somalı madencilerin iftar sofrası yerin metrelerce altında kuruluyor

AA

Somalı madencilerin iftar sofrası yerin metrelerce altında kuruluyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli linyit kömürü üretim merkezlerinden Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, oruçlarını yerin metrelerce altında açıyor.

İlçeye bağlı Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, iftar vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı yüzlerce metre derinlikteki maden ocağında evden getirdikleri yiyeceklerle, kalasları masa yaparak iftar sofraları kuruyor.

İşçiler, iftar vaktinin ocak içindeki telefonla kendilerine bildirilmesiyle oruçlarını açıyor.

Yerin altındaki kömürün yeryüzüne çıkarılmasında başrolde olan madenciler, iftarın ardından dua edip ocaktaki mesailerine devam ediyor.

- Yürekler deprem bölgesinde

Maden teknikeri Mehmet Can, AA muhabirine, yaklaşık 500 mesai arkadaşıyla 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki kayıplar nedeniyle hüzünlü bir ramazan yaşadıklarını anlatan Can, şöyle devam etti:

"Bugün arkadaşlarımızla beraber yerin şu an 520 metre altındayız. İftarımızı yaptık, hüzün içinde yapıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık 6 Şubat'ta. Birçok mesai arkadaşımızla beraber deprem bölgesinde bulunduk. Orada kurtarma işlerinde çalıştık. Biz kömür için değil ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık. Burada çalışıyoruz ama yüreğimiz onların yanında. Doğayla en çok mücadele eden insanlar madencilerdir. Doğanın getirdiği felaketle de en iyi mücadeleyi bizler yaptık orada. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık, orada insanlara can olmaya çalıştık. Yaralarını sarmaya çalıştık."

İşçilerden Emin Kara da mesai arkadaşlarıyla madenciliğin geleneklerine uygun birlik ve beraberlik içinde bir ramazan geçirdiklerini belirterek, "Çok anlamlı, duygusal bir ramazan yaşıyoruz. Aynı zamanda hüzünlüyüz. Deprem bölgesinde yaşamış olduğumuz bir hüzün vardı. Geldik, ülkece yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Madenci Ömer Dursun da ramazanı maden ocağında arkadaşlarıyla dayanışma içinde geçirdiklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla orucumuzu tutuyoruz. Biz zaten ağır işe alışkın olduğumuz için oruç bizi çok etkilemiyor. Orucumuzu rahat bir şekilde tutabiliyoruz." diye konuştu.

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