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MANİSA (AA) - Manisa'da Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen "Demirci Akıncıları Futsal Turnuvası" başladı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda 21 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçının başlama düdüğünü Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz çaldı.

Başkan Selami Selçuk turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, ilçeyi spor kenti yapmayı hedeflediklerini söyledi.

1 ay sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

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