Türkiye Diyanet Vakfı Demirci Şubesinden Mali'ye su kuyusu

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MANİSA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Demirci Şubesi, Mali'de su kuyusu açtırdı.

TDV Demirci Şubesinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerce vakfa yapılan bağışlarla temiz suya kısıtlı ulaşılan Mali'de su kuyusu açıldı.

Vakıf yetkililerince edilen duanın ardından hizmete sunulan su kuyusu, bölge sakinlerinde sevinç yaşattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyanet Vakfı Demirci Şube Temsilcisi Yahya Çelik, 2021'de de Mali'de su kuyusu açtırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 yıl önce Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın anısına su kuyusu açtırmıştık. Tek başına 60 bin lira bağışlayan hayırseverimiz Nazire Özcan ve diğer Demircili hayırseverlerimizin destekleri ile Mali'de Demirci olarak 2. su kuyumuzu hizmete açtırdık." ifadelerini kullandı.

Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, TDV'nin Türkiye ve yardıma muhtaç tüm bölgelerinde hayır ve hizmetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye Diyanet Vakfı Demirci şubesi 2 yılda ikinci su kuyusunu hizmete açarak Müslüman kardeşlerimize destek olduk. Rabbim susuzlukla ve kıtlıkla imtihan etmesin. Hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.





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