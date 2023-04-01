MCBÜ, 24 Nisan'da yüz yüze eğitime başlıyor

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MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) 24 Nisan'da bazı ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerin dışında yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi'ne ilişkin aldığı karar uyarınca MCBÜ Senatosu'nun aldığı kararlar paylaşıldı.

Buna göre, bahar dönemi ara sınavları çevrim içi yapılacak, ara sınavların ders ortalamasına etkisi ise yüzde 20 ile sınırlanacak. Üniversitede yüz yüzde eğitim 24 Nisan'da başlayacak ancak Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları ve benzeri zorunlu dersler ile seçmeli dersler ve pedagojik formasyon seçmeli ders havuzundaki dersler ise çevrim içi olarak sürecek.

Yarıyıl sonu, bütünleme, tek ders, ek sınav, ek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı ve tez savunma sınavları da yüz yüze yapılacak.

Yüz yüze yapılacak derslerde devam zorunluluğu aranmayacak. Sunum, ders notu, materyaller derslerin "Teams" ekipleri tarafından paylaşılacak.

"Özel öğrenci" olarak başka yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerin, bu eğitimlerini sürdürmesine karar verildi.

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