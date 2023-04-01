Manisa Demirci'de ramazanın asırlık geleneği: Susamlı helva

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazana özel üretilen susamlı helva, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Demirci'de 73 yıldır aynı iş yerinde baba mesleğini sürdüren helva ustası 82 yaşındaki İhsan Akgün, oğlu Mustafa Akgün ve akrabalarıyla ramazana özel susamlı helva üretiyor.

Sabahın erken saatlerinde iş başı yapan Akgün ailesi, ata yadigarı kazanda su, şeker, limon suyu ve çöven otunu kaynatıyor, tahta kepçeyle kıvam almasını sağlıyor. Tepside susamla karıştırılan malzeme, yoğrularak helva haline getiriliyor.

Ramazana özel uygulanan bu tarifin lezzetini bilenler, iftar öncesi helva almak için sıraya giriyor.

Usta İhsan Akgün, gazetecilere, sadece ramazan için ürettikleri susamlı helvanın ilçede bir iftar geleneği olduğunu söyledi.

Son yıllarda, gördüğü talep üzerine susamlı helvayı ilçe dışına da kargoyla gönderdiklerini söyleyen Akgün, bir ramazanda daha helvayla ağızları tatlandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Oğlu Mustafa Akgün ise ailesinin yaklaşık 123 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, "İçerisinde glikoz veya tatlandırıcı gibi katkı maddeleri yok. Çifte kavrulmuş susamla buluşan bir lezzet sunuyoruz. Derin dondurucularda 1 yıl tazeliğini koruyor. İşçiliği çok yoğun olan bir çalışma. 8 kişiyle ancak yetişebiliyoruz. El emeği göz nuru bir helva. İftar sofralarında olmazsa olmaz bir lezzet. Babamızdan, dedemizden kalan bu mesleği yaşatacağız." dedi.

Vatandaşlardan Ali Yüksel ise ilçede ramazan heyecanlarından birinin de susamlı helva olduğunu belirterek, "Ramazanda burada iftar saatine kadar bekleriz, bu güzelliği yaşarız." diye konuştu.

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