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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanka, Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 46 Mehmet Uysal), Muhammet Mert (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Burak Çoban (Dk. 86 Diallo), Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Baltacı), Tabla (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 69 Bangoura), Enes Keskin (Dk. 46 Rodrigues), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 19 Erkan Eyibil, Dk. 85 Ayovi), Mete Kaan Demir, Rharsalla, Doukara (Dk. 69 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 31 Rharsalla (Gençlerbirliği), Dk. 47 Tabla, Dk. 80 Kaan Kanak (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Enes Keskin, Dk. 67 Fontaine, Dk. 70 İlker Karakaş, Dk. 78 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 45+4 Domgjonas (Manisa FK)


MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Manisa FK, konuğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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