Sanko Enerji CEO'su Yıldırım'dan yerli imalata destek açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanko Enerji CEO'su Yıldırım'dan yerli imalata destek açıklaması

AA

Sanko Enerji CEO'su Yıldırım'dan yerli imalata destek açıklaması

MANİSA (AA) - Sanko Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Yıldırım, "İmalat, kabiliyet, kurulu güç anlamında dünyanın sayılı enerji oyuncularından biriyiz." dedi.

Yıldırım, Salihli'de Sanko Enerji tarafından Kurtuluş Mahallesi'ne yaptırılan pazar yerinin açılış töreninde gazetecilere, Türkiye'nin onar bin megavat rüzgar ve güneş, 1600 megavat jeotermal, 30 bin megavat hidroelektrik kurulu gücü hayata geçirdiğini anlattı,

Türkiye'nin, rüzgar türbinlerinde yüzde 60'lık yerlilik oranına eriştiğini, güneş enerjisi alanında da polislikondan itibaren tüm süreci yerlileştirdiğini ve bu sayede de yenilenebilir enerji çağına çok hazırlıklı girdiğini Yıldırım, jeotermal enerjiyle ilgili bir takım olumsuz yorumların olduğunu belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Konuya bilimsel yaklaşıp bu yaklaşımların sonuçlarıyla jeotermal enerjinin faydalarını halka anlatmamız lazım. Jeotermalin mevzuatı çevreye etkiler anlamında oldukça katı. Yer altındaki jeotermal enerjiyi kalorifer kazanı gibi kullanıyorsunuz. Isınan akışkanı yeryüzüne çekip enerjisinin bir kısmını alarak tekrar yer altına enjekte ediyorsunuz. Kapalı döngü bir kalorifer kazanından bir farkı yok. Türkiye'de hem mevzuat hem de şirketlerin tecrübeleri artık bunun temiz bir şekilde yapılmasına elverecek bir şekildedir."

Yıldırım, Türkiye'nin jeotermal enerjide dünyanın en büyük 4. kurulu gücüne sahip olduğunu ve yıllar içerisinde kurulumlarla birlikte mevzuatın da geliştiğine dikkati çekti.

Bu alandaki mevzuatlarda Türkiye'nin dünyaya öncü olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bizim jeotermal enerjiyle ilgili mevzuatımız küçük, büyük işletmenin kafasına göre hareket etmesine izin veren bir mevzuat değil. Sonuçta bu lisansın işletmeye alınma kuralları belli. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yapmak, ölçümleri yapmak zorundasınız. Bu santrallerin güvenli bir şekilde üretim yapabilmelerini temin edebilmek için gerekli tüm şart ve kurallar mevzuatlarda belirtilmiş durumda ve takibi oldukça sıkı bir şekilde yapılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile ilgili yapacağı son güncellemelere ilişkin de "Bakanlık herkesi, her derneği çok iyi bir şekilde dinliyor. Gerçekten enerji bakanlığımız koordinasyon ve iletişim anlamında çok iyi. O yüzden kaygıları, neyin çalışıp çalışmadığını çok net bir şekilde biliyorlar. Biz bunu derneklerde de birçok bilgi notu olarak verdik. Eğer bakanlık bir şeyler hazırlıyorsa eminim ki sistemi daha iyi çalıştıracak şekilde hazırlanıyordur." diye konuştu.

Yerli imalatın teşvik edilmesini güçlü bir şekilde desteklediğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke büyük bir enerji dönüşümünün arifesinde. Geldiğimiz noktaya baktığımızda imalat, kabiliyet, kurulu güç anlamında dünyanın sayılı enerji oyuncularından biriyiz. Yeter ki doğru odaklanma ile bundan sonraki gelişmeleri iyi okuyalım. Şimdiye kadar yaptığımız doğruları daha da artırarak yapalım. Ben yerli imalatın teşvik edilmesini, bunun zorunluluk haline getirilmesini yüzde 100 destekliyorum çünkü yeşil ekonomi denen bir şey var. Olay sadece karbon emisyonunu azaltmak değil. Bunun ekonomik boyutu da ülkeler için çok önemli. Gelecek onlarca yıl yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştiren ülkelerin ekonomik anlamda büyük fayda göreceği bir dönem olacak. Türkiye mevcut altyapısı, entelektüel birikimi, imalat kabiliyetleri ile yenilenebilir enerji atağına kalkmaya hazır. Burada önemli olan şu an geldiğimiz noktada önceliklendirmeleri iyi yapmak ve geçtiğimiz on yıl içerisinde bizleri bu noktaya getiren doğruları iyi analiz edebilmek. Bu fırsatı iyi kullanabilirsek, önümüzdeki jenerasyon için çok ciddi etkileri olur."

- Türkiye'nin jeotermal potansiyeli 5 bin megavat

Sanko Enerji Jeotermalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz de Jeotermal Enerji Derneği'nin hesaplamalarına göre, Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin 5 bin megavat olduğunu belirterek, şirketlerin hem varolan arama ruhsatlarında hem de yeni aldıkları arama ruhsatlarında jeotermal enerji kaynaklarını aramaya devam ettiklerini söyledi.

Karagöz, Sanko Enerji'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Salihli İlçesinde şirketin 70 megavat kurulu güce sahip 3 tane jeotermal enerji santrali, toplamda 30 kuyusunun olduğu bilgisini paylaştı.

Jeotermalin bölgede ısıtma amaçlı olarak da kullanıldığına dikkati çeken Karagöz, "Salihli'deki ısıtma merkezi 20 yıl önce yapılmış. Çok fazla miktarda da kuyu açılmış ama sağlıklı işletilemediği için belirli zaman sonra bu kaynakta azalma görülmüş. Belediye ile beraber çalışılmaya başladıktan sonra biz sosyal sorumluluk kapsamında yeni kuyular açtık, kaynak ekleme yaptık. Onların çalışmayan kuyularına pompa sistemleri koyduk ve mühendislik olarak da sağlıklı işletilebilmesi için gereken gözetimi verdik. 2 senedir hiç bir sıkıntı olmadan gayet güzel ısınarak devam ediyor. Bu konuda belediye ile birlikte iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gördes'te tarımsal sulamada "kartlı" sisteme geçiliyor
YEREL HABERLER Gördes'te tarımsal sulamada "kartlı" sisteme ...
Köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine pankartla tepki gösterdi
YEREL HABERLER Köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine pankartla tepki ...
Somaspor kahroldu
YEREL HABERLER Somaspor kahroldu
Manisa FK Play-Off kapısına dayandı
YEREL HABERLER Manisa FK Play-Off kapısına dayandı
Manisa BŞB salladı yıkamadı
YEREL HABERLER Manisa BŞB salladı yıkamadı
Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği maçının ...
Manisa FK-Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-Gençlerbirliği maçının ardından
Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği: 2-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Akhisarspor'dan Hatayspor'a davet
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan Hatayspor'a davet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.