Manisa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde su birikintileri oluşmasına yol açtı. Spil Dağı'ndan Gediz Ovası'na inen Çakal ve Bozköy derelerinin debisi yükseldi.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, tıkanan noktalara müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de su birikintilerine yönelik çalışma yaptı.

- Metrekareye 40 kilograma yakın yağış düştü

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gazetecilere, sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun yağış görüldüğünü belirtti.

Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktaran Çevik, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre bu sabah saat: 08.27'de sadece bir dakikada metrekareye 1,23 kilogram yağış düştü. Yağışın devam ettiği şu saatlerde ise yani, 3-4 saatlik bir süre içinde metrekareye 40 kilograma yakın yağış aldık." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.