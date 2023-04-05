Manisa'daki yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan foto kapanlarla karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türlerine ilişkin fotoğraf ve videolar elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Manisa'ya kurulan 43 fotokapanla ildeki yaban hayatı izleniyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, ildeki foto kapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, görüntülere takıldı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Vekili Hasan Paşalı, yaptığı yazılı açıklamada, foto kapanlardan aldıkları görüntülerin Manisa'daki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Paşalı, foto kapanların bölgedeki yaban hayatına ilişkin araştırmalarda da kullanıldığını vurguladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.