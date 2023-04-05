Manisa'da "Okul Sporları Gençler Oryantring Grup Yarışması" yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, "Okul Sporları Gençler Oryantiring Grup Yarışması" düzenlendi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 27 ilden gelen 438 sporcu 8 kategoride, 4 kilometrelik parkurda sağanak altında yarıştı.
Dereceye giren sporculara ödülleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.
Yarışmada, Genel Erkekler A Kategorisi'nde Hüseyin Şahan, Genel Kadınlar A Kategorisi'nde Buse Açıl, Genel Kadınlar B Kategorisi'nde Ece Su Özgür, Genel Erkekler B Kategorisi'nde ise Burak Hamza Turna, birinci oldu.
Törene Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz da katıldı.