Manisa'da teravihte fenalaşan vatandaşa belediye başkanı müdahale etti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren kişiye bu sırada camide bulunan ve doktor olan ilçe belediye başkanı ilk yardımda bulundu.

Dün akşam Uncubözköy Camisi'nde teravih namazı kılınırken Nazmi Başaran, fenalaşarak yere yığıldı. Cemaatin müdahalesiyle etrafı açılan Başaran için ambulans çağrıldı.

Bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile caminin kadınlar bölümünde bulunan ve sağlık personeli olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran'a kalp masajı, ismi öğrenilemeyen kadın da suni teneffüs yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağlık ekiplerinin ulaşmasıyla ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü.

Başaran'ın yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





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