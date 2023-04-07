Manisa'da minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde minibüsün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Abdurrahman Ş'nin kullandığı 45 J 1437 plakalı servis minibüsü, Menemen Caddesi'nde Mikail E. (53) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mikail E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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