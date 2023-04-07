Manisa'da sahte altınla kuyumcu dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı öne sürülen iki kişi yakalandı.



Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya gelen kişi, yanında bulunan gram altını bozdurup iş yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi, altının sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüphelinin bindiği otomobili, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada çok sayıda sahte gram altın ele geçirildi.

Şüpheli ve yanındaki kişiyi gözaltına alındı.

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