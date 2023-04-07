HAK-İŞ Konfederasyonu'ndaki sendika temsilcileri, Manisa'daki iftarda bir araya geldi

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MANİSA (AA) - HAK-İŞ Manisa İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla konfederasyon üyesi sendikaların şube başkanları ve iş yeri temsilcileri iftarda buluştu.

Yunuspark'ta düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Hizmet-İş Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat ile konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ve sendikaların iş yeri temsilcileri katıldı.

İftarda konuşan Tanrıverdi, Türkiye'nin önemli konularında saflarının belli olduğunu belirterek, "Teröre karşıysak safımızı belli etmemiz lazım. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a boyuna posuna hayran olduğumuz için değil bizim değerlerimizin savunucusu olduğu için destek veriyoruz. Değerlerimize sahip çıktığı sürece desteğimiz sonsuzdur." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de HAK-İŞ Konfederasyonunun bağlı sendikalarıyla birlikte her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını belirterek, "Hakkın yanında, emeğin yanında, devletin ve milletin yanında konuşlandığı için bizler sendikayı kendimizden farklı görmüyoruz." diye konuştu.



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