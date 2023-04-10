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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı Manisa'da kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı Manisa'da kutlandı

MANİSA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde tören düzenlendi.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ve İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildi ve dua edildi.

Törende, üstün başarı gösteren polislere belgeleri verildi.

Programa, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Süleyman Küçüekiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, resmi daire müdürleri, muhtarlar ve polis memurları katıldı.

- Akhisar

Akhisar’daki törende de İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, emniyet mensupları daha sonra Akhisar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman'ın ettiği duanın ardından emniyet mensuplarınca şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.


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