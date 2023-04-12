Manisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

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​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.



Polise başvuran 5 kişi, ilçede bir zincir markette sorumlu müdür olarak görev yapan İ.A'nın (40), "şeker fiyatının yükseleceğini, toptan ürün alarak kazanç sağlanabileceğini" belirtip kendilerinden para aldığını ifade etti.



Şüpheliye bir süredir ulaşamadıklarını aktaran mağdurlar, dolandırıcılık iddiasıyla İ.A'dan şikayetçi oldu.

Polisin takibi sonucu Denizli'de olduğu belirlenen zanlı, yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İ.A'nın işlemleri devam ediyor.



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