Manisa FK-Bandırmaspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilgiden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, arzu ettikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Mücadelenin öneminin farkında olduklarını vurgulayan Koşukavak, "Maç öncesi 45 puan ve play-off barajını yakalamak için bizim için çok kritik bir karşılaşmaydı. Ama maalesef böyle çok kritik bir maç oynadığımızı sahanın içinde gösteremedik. Çok kötü oynadık. Rakip 10 kişi kalmasıyla birlikte geride savunma yapmaya başladı. Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 10 kişilik bir takıma kaybettik." diye konuştu.





- Beyçimento Bandırmaspor cephesi





Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, play-off hedefi için önemli bir maçı kazandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü müsabakada biz maça inanılmaz motive başladık. Bir kişi eksik kalmamız bile oyun ritmimizi bozmadı. Hatları daralttık, rakibe oyun alanı bırakmadık. 90 dakika bir pozisyon verdik, direkten dönen pozisyon. Ondan başka da vermedik. Canla başla mücadele eden, 2-3 haftadır kazanarak yoluna devam eden bir Bandırmaspor var. Ligin son maçına kadar play-off hedefini kovalayan bir Bandırma takımı olacak. Maçları kazanıp Bandırmaspor'u hedeflediği noktaya taşımayı düşünüyoruz. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene Bandırmaspor'un hedeflediği yere çıkacağına olan inancımız tam. İnanılmaz bir yönetimimiz var. Her türlü övgüyü hak eden bir takımımız var. Oyuncu grubumuzu kutluyorum. İnşallah Sakaryaspor maçını da kazanırız ve ilerleyen haftalara daha ümitli bakarız."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.