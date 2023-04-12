Manisa'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55) ile eşi Serap Aydoğan (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap'ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.