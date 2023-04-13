İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, Manisa'da seçim çalışmalarına başladı

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MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, TBMM'de Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek, üreticiye hak ettiği destekleri sunmak istediklerini belirtti.

İYİ Parti'den Manisa milletvekili adayı olan Sunat, diğer adaylarla birlikte partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Sunat, İYİ Parti'yi Manisa'da birinci parti yapmak istediklerini belirterek, Manisa'nın her alanda büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen hak ettiği değeri göremediğini öne sürdü.

TBMM'de Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Sunat, "Manisa'nın ivedilikle sorunlarını çözmek istiyoruz. Manisalı üreticilerimizi hak ettiği değere kavuşturacağız. Memleketimizdeki tarımsal desteklemeleri dünya ortalamasının üzerine çekeceğiz, Manisa'yı kalkındıracağız." diye konuştu.

Seçimlerin Türkiye için önemli bir milat olacağını, ülkenin İYİ Parti ile gerçek demokrasiye kavuşacağını söyleyen Sunat, Manisa'dan en az 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan toplantıda söz alan 5. sıra milletvekili adayı Gürhan Özcan, "en az 4 milletvekili çıkarma hedefine" tepki gösterdi.

Özcan, "5 almayı düşünüyoruz, deseydiniz. Bakın ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an. Sadece İYİ Parti değil, tüm partilerden çok iyi oy alacağım. Ben 5 hedefi koyuyorum. 6'yı zorlarız diyorum. Ankara tanımıyor ama Manisa beni tanıyor." dedi.

Basın toplantısına diğer milletvekili adayları Hasan Eryılmaz, Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Orkun Şıktaşlı, Aslı Öz, Kazım Özsoy, Birgül Bozkurt ve Mehmet Doğan ile partinin il başkanı Zafer İksir de katıldı.

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