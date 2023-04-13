Manisa'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hidayet Koruker'in (68) kullandığı 10 ZR 779 plakalı otomobil, Akhisar-Manisa kara yolu Yeni Garaj Kavşağı'nda, H.Ö. idaresindeki 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce Koruker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüs şoförü H.Ö. gözaltına alındı.









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