AK Parti, Manisa'da milletvekili adaylarını tanıtacak

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentin milletvekili adaylarını yarın düzenlenecek toplantıyla tanıtacaklarını belirtti.



Hızlı, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler öncesinde AK Parti'nin Manisa milletvekili adaylarının tanıtımı için yarın saat 14.30'da Kültür Sitesi Lale Salonu'nda toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı sloganıyla gittikleri seçimde "Doğru Zaman Doğru Adam" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtireceklerini ifade eden Hızlı, şöyle konuştu:



"Bugün itibariyle yaklaşık bir aylık bir süremiz var. 14 Mayıs 2023 bizim için çok önemli, her seçim önemli ama bu seçim hem şehrimiz hem ülkemiz adına büyük bir önem taşıyor. Yapılan yatırımların ve atılan adımların ileriye gitmesi, yapılan işlerin anlam kazanması adına en önemli seçim olarak görüyoruz. 21 yıldır çok güzel hikayeler yazdık. Bu hikayeleri yenileyerek tekrar yazacağız."​​​​​​​

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