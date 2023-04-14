Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, T.H'nin (33) ikamet ve deposunda yaptıkları aramada 2 parça halinde 30,32 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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