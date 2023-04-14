AK Parti Manisa'da milletvekili adaylarını tanıttı

MANİSA (AA) - AK Parti'nin Manisa 28. Dönem Milletvekili adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kültür Sitesi'nde düzenlenen aday tanıtım törenine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Manisa milletvekilleri ve il yöneticilerinin yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş ve HÜDA PAR Manisa İl Başkanı Sait Seyitoğlu da katıldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 14 Mayıs seçiminde tarihin en büyük oyunu alacaklarına inandığını belirterek, "15 Mayıs sonrası yine 85 milyonu kucaklayıp yapılanın daha fazlasını yapacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde taçlanacak." dedi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Türkiye'nin tarihinin en önemli seçimine gittiğini ifade ederek, "Biz siyasetçiler, her seçime, 'Çok önemli, kritik.' deriz. Ama bir yüzyılı geride bırakıp ikinci yüzyıla gidiyoruz. Rahmetli İnönü'ye Lozan'ı sorduklarında 'Türkiye'ye verilen 100 yıllık mühlettir' demiş. Zafer dememiş, şimdi o mühlet doldu. Önümüzdeki 100 yılda nasıl bir Türkiye istiyorsak onun için sandıkta oyumuzu kullanacağız." dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da zor bir seçime gidildiğini ancak lügatlerinde zorluğa yer olmadığını dile getirdi.

AK Parti'nin zorlukları aşarak büyüyen bir parti olduğunu belirten Arınç, "Bizim hiçbir seçimimiz kolay olmadı. Nelerle mücadele ettik, hangi tabuları yıktık. Ülkemiz için hangi fedakarlıkları yaptık, buna özellikle bizim yaşta olanlarınız şahittir." dedi.

Arınç, konuşmasında HÜDA PAR Manisa İl Başkanı Sait Seyitoğlu'nu takdim ettikten sonra "Tabii HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eski dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada, orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın. Onlar bu memleketin tertemiz, vatansever insanlarıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, Mehmet Ali Özkan, Ayşe Nevin Sert, Mürşit Gedizli, Fatih Katıöz, Ahmet Palabıyık ve Yaşar Demirel partililere tanıtıldı.

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