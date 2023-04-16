Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis devrildi, 9 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.

İlçedeki özel bir maden işletmesinin personelini taşıyan Cemil G'nin kullandığı 45 J 4386 plakalı midibüs, Eynez Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cemil G. ile 8 maden işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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