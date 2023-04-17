Demirci Akıncıları Futsal Turnuvası sona erdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Demirci Akıncıları Futsal Turnuvası"nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Demirci Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya 21 takım katıldı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda yaklaşık 1 ay süren karşılaşmalar sonunda Candy Shop takımı birinciliğe uzandı. Turnuvada ikinciliği Ayaks ve üçüncülüğü ise Akın Otomotiv takımları elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yiyen tarafından verildi.



Belediye Başkanı Selami Selçuk, turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara teşekkür etti.



Müsabakaların centilmence geçtiğini aktaran Selçuk, "Şampiyon olan ve ilk üçe girmeyi başaran takımlarımızı kutluyorum. Bu tür etkinlerle sporseverlerle buluşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





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