AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Yenişehirlioğlu, Alaşehir'de çiftçilerle buluştu

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, Alaşehir ilçesinde üzüm üreticileriyle buluştu.

Seçim çalışmaları kapsamında kırsal Killik Mahallesi'ndeki üzüm üreticileri ile bir araya gelen Yenişehirlioğlu, asmaların filizlendiği üzüm bağlarını ziyaret etti.



Yenişehirlioğlu, mahalle sakinlerine hitabında 2 nedenle milletvekili adayı olduğunu belirterek, "Birincisi, bütün dünyanın uluslararası standartlarda bir dünya lideri olarak kabul ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, teklif ettiği için. İkincisi ise bu seçimler, normal sıradan seçimler olmadığı için. Ben bu seçimlerin diğer partilerle AK Parti arasında geçeceğine inanmıyorum. Ben bu seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan ile ABD, FETÖ, PKK/YPG/Kandil arasında geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye karşıtı bütün cephelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleştiğine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin üzerindeki tehditlerden Anadolu'nun irfanıyla kurtulacağını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin doğal kaynaklarını vatandaşının hizmetine sunmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz yatakları… Neden bize Akdeniz’den çekilin diye bağırıp duruyorlar. Çünkü oradaki doğal gazı biz kıta sahanlığımız kapsamında çıkarırsak ülke ekonomisine sokarsak aynı Karadeniz’deki gibi... Türkiye’nin belini kıramıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki dünyaya kafa tuttuğumuz savunma sanayimiz, sadece gördüğünüz savunma araçlarından ibaret. 'Eğer bu seçimlerde Türkiye’nin belini kırdık, kırdık, kıramazsak bir daha mümkün değil' diye el birliği ile çalışıyorlar. Bu yüzden FETÖ, PKK/YPG, Kandil, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya... Tek dertleri Tayyip Erdoğan olmuş."

Mahalle sakinleri, Yenişehirlioğlu'na ziyaretin anısına amatör futbol takımı Killik FK'nın formasını hediye etti.













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