Demirci Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu ilk konserini verdi

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MANİSA (AA) - Demirci Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu, ilk konserini gerçekleştirdi.



Esnaf, öğretmen ve din görevlilerinden oluşan Öğretim Görevlisi Hayati Cezayirlioğlu şefliğindeki koro, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki konserde, 17 eser seslendirdi.

Programa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Demirci Müftüsü İbrahim Sağlam, Simav Müftüsü Hasan Serçe, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Selçuk, programın sonunda Cezayirlioğlu'na naht tablo ile çiçek takdim etti.



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