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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bayramlaşma töreninde konuştu:

AA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bayramlaşma töreninde konuştu:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, seçimlerde muhalefet partileri arasında gerçek ittifakın CHP ile HDP arasında yapıldığını ileri sürdü.

Akçay, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların birlik ve beraberliği artıran günler olduğuna işaret ederek, 14 Mayıs'ın da demokrasinin bayramı ve şöleni olacağına inandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, kader ve yol birlikteliğini de içerdiğini dile getiren Akçay, "Cumhur İttifakı, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir ve bu ittifak Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı üyesi partilerin genel başkanlarının bir protokol yaptığını hatırlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nda ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ne Türk milleti var ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter bir devlet olduğuna ilişkin en küçük bir vurgu var. Yani Millet İttifakı protokolünde Atatürk yok, Türk milleti yok, milli üniter cumhuriyetimiz yok. Peki ne var? Efendim, özgürce yaşamaktan bahsediyor sanki özgür değilmişiz gibi. Efendim, sürekli farklılıklarımızı vurgu yapıyor. Çoğulculuktan bahsediyor ve dillerinin altında bölücülük var. Fakat bu ittifakın altında imzası olmayan bir de HDP var. Bunu gizliyorlar."

HDP'nin de Millet İttifakı'nın ortaklarından biri olduğunu savunan Akçay, "Asıl ittifak Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındadır. Diğer paydaşları figürandır. Bunların hiçbir hükmü yoktur. Bunlar hem bir noter masası gibi noter görevi görmekte hem de bir kumar masasına oturtulmuşlardır ve ayrıca Türkiye’nin geleceğine zar atılmaktadır. Milletimizin bu hakikatleri görerek gerekli değerlendirmeleri yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay da partililerin bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma törenine MHP Manisa milletvekili adayları Ali Uçak, Şehnaz Arık Güvendik, Deniz Sevim ve Öztürk Demir de katıldı.


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