Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Muradiye

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 15, Cruz 20, Williams 9, Mustafa Baki Görür, Anosike 6, Roberson 27, Gani Erdi Gülaslan, Troy Selim Şav 5

Frutti Extra Bursaspor: Needham 2, Andrews 21, Onuralp Bitim 15, Dudzinski 15, Auguste 6, Yiğitcan Saybir 12, Mithat Can Özalp, Clemmons 16

1. Periyot: 16-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 63-72

5 faulle çıkan: 31.38 Needham (Frutti Extra Bursaspor)





MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Müsabakanın ilk 5 dakikasını 12-6 önde geçen Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Andrews'in etkili oyunuyla ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte mücadeleye ortak olmaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'un sayılarıyla maçın 15. dakikasında ilk kez öne geçti: 31-30. Kalan bölümde Dudzinski ile etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti.

Frutti Extra Bursaspor, üçüncü periyoda etkili başlayan taraf oldu. 25. dakikada farkı 17 (62-45) sayıya kadar çıkaran konuk ekibe, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Tarrant ve Roberson karşılık vererek, farkı 4 sayıya kadar indirdi: 61-65. Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla son çeyreğe 72-63 önde girdi. Bu arada çeyreğin sonunda itirazları nedeniyle 2. teknik faul çalınan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Demir, diskalifiye edildi.

Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleye ortak olmaya çalıştı. 76-72 konuk ekibin üstünlüğüyle girilen müsabakanın son 5 dakikası büyük çekişmeye sahne oldu. Frutti Extra Bursaspor'da Andrews, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ise Roberson'un karşılıklı sayılarıyla geçilen çeyrekte Cruz'un müsabakanın 1 dakika 49 saniye kala attığı 3 sayılık basket skoru eşitledi: 79-79. Kalan bölümde Clemmons ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor, müsabakadan 87-82 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.