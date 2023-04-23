Manisa'da bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu arttı

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MANİSA (AA) - Manisa ve çevresindeki kara yollarında, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluk oluşturdu.

Kula ilçesi sınırlarından geçen Ankara-İzmir D-300 kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda yönlendirme yaparak, trafik akışının hızlanmasını sağladı.



Yoğunluğun bölgede gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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