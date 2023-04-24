Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Onur Gülter
Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Metehan Baltacı, Ayberk Karapo, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Prib (Dk. 86 Serkan Odabaşoğlu), Gakpa (Dk. 74 Mehmet Uysal), Tabla (Dk. 79 Muhammed Mert), Burak Çoban (Dk. 86 Anıl Koç), Junior Fernandes
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı (Dk. 62 Rıdvan Koçak), Selim Ay, Alperen Selvi (Dk. 45 Erdi Dikmen), Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Emircan Gürlük, Recep Aydın (Dk. 77 Ahmet İlhan Özek), Metehan Yılmaz, Metehan Mimaroğlu (Dk. 77 Şeref Özcan), Ali Özgün (Dk. 62 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 18 Kerim Alıcı, Dk. 27 Ali Özgün (Altınordu), Dk. 59 Muhammet Taha Şahin, Dk. 68 Gakpa (Penaltıdan) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kerim Alıcı, Dk. 32 Selim Ay (Altınordu), Dk. 61 Prib, Dk. 71 Gakpa (Manisa FK)
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.