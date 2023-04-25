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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan "miting" teşekkürü

AA

AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan "miting" teşekkürü

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kentte ağırladıklarını hatırlatarak, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılara teşekkür etti.

Hızlı, partisinin il başkanlığı hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitingde büyük bir coşku oluştuğunu, özellikle gençlerin yoğunluğunun dikkatlerini çektiğini söyledi.

Dünkü mitingin 14 Mayıs'taki seçimler için kendilerine olumlu sinyaller verdiğini aktaran Hızlı, "Dün bir ara sonuç aldık. Biz anketlerle de çok iyi bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ancak burada bir sayı verip polemik oluşturmak istemiyorum. Şunu söyleyebilirim, hali hazırdaki durumumuzu koruyoruz. AK Parti açısından Manisa'da bugüne kadar en başarılı seçimimizi gerçekleştireceğiz. Sahanın bana verdiği sinyal bu. Dünkü miting, bunu perçinledi." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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