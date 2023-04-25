İYİ Partili Sunat, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa milletvekili adayı Şenol Sunat, partisinin milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde Manisa'daki temayül yoklamalarıyla ilgili iddialara ilişkin, "Biz üyelerle yaptık bu seçimi. Olmadı mı, haksızlıklar oldu. Ufak tefek usulsüzlükler de olmuştur ama mesela Manisa'da öyle bir şey olmadı, açık söyleyeyim." dedi.

Manisa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sunat, partisinin 14 Mayıs'taki seçimlerde Manisa'dan en az 3 veya 4 milletvekili çıkaracağına inandığını söyledi.

Genel Başkan Meral Akşener'in mayısın ilk haftasında kente geleceğini belirten Sunat, 81 il için hazırladıkları kalkınma raporu hakkında bilgi verdi.

Sunat, bu rapora göre Manisa'da 23 biyogaz tesisi kuracaklarını, tarım şehri olan kente bir tarım lisesi kazandıracaklarını ifade etti.

Şehrin kültür ve turizm konusunda da potansiyelinin altında kaldığını öne süren Sunat, "Manisa'nın kültür ve turizm potansiyeli mutlaka öne çıkarılmalıdır. Kırsal turizme önem verilmedir. Manisa zeytin ve zeytinyağı üretimi noktasında önemli bir il ama pazarlama konusunda geride. Markalaşma konusunda planlama ve lojistik destek mutlaka verilmelidir." dedi.

- "Aytun Bey temayüle girmek istemedi"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sunat, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın yeniden aday gösterilmeme süreciyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Aytun Bey temayüle girmek istemedi, her vekilin temayüle girmeme hakkı da vardır. Ama temayüle girmeyen vekilleri de Sayın Genel Başkanın kontenjana koyup koymama durumu belli olmaz. Temayüle girmeyen kişi bunu kabul etmek durumunda kalır. Girmedi, sonra Genel Başkanımız, ben de tam olarak bilmiyorum ama ikinci sıraya koymayı teklif etmiş. Aytun Bey de bunu kabul etmemiş. Öyle olunca da milletvekili adayı olamadı."

Sunat, bir gazetecinin İYİ Parti Manisa milletvekili adaylarından Orkun Şıktaşlı'nın temayül yoklamalarında hile yapıldığı yönündeki iddialarını sorması üzerine, "Biz üyelerle yaptık bu seçimi. Olmadı mı haksızlıklar oldu. Ufak tefek usulsüzlükler de olmuştur ama mesela Manisa'da öyle bir şey olmadı, açık söyleyeyim." diye konuştu.

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