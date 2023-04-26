AK Partili Baybatur, Kula'da ziyaretlerde bulundu

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MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula ilçesinde partililerle bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret eden Baybatur, 14 Mayıs seçimleri öncesi önlerindeki sürecin çok önemli olduğunu belirterek, Pazartesi günü gerçekleştirilen mitingdeki sinerjiyi devam ettirerek hakikatleri vatandaşlara aktarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Baybatur, şunları kaydetti:



"Millet İttifakı dediğimiz taraf, PKK, HDP ve Fetöcülerle yapmış olduğu ittifaklar, İYİ Parti Genel Başkanının kumar masası deyip kalkıp geri gelmeleri, bunlar milletin gözünden kaçmıyor. Zaten millet bunlara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bizler de tüm milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla elden geldiğince sahada olarak vatandaşlarımızla hasbihal etmek, varsa taleplerini dinlemek, eleştirileri almak şeklinde çalışma yapıyoruz."

Tarihi Kula Çarşısında esnafı ziyaret eden Baybatur, Sandal Mahallesinde de temaslarda bulundu.

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