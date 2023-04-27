AK Parti Manisa Milletvekili adayı Yenişehirlioğlu, gazetecilerle buluştu

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, geçmişte iki kez milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyince siyaset defterini kapattığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev vermesiyle Manisa'dan aday olduğunu söyledi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen oyuncu ve yazar Yenişehirlioğlu, yıllarca Manisa'da avukatlık yaptığını, bu süreçte siyasetin de içinde olduğunu, 1995 ve 2007'deki seçimlerde milletvekili adayı olduğunu ancak kıl payı seçilemediğini anlattı.

Yenişehirlioğlu, geçmişte milletvekili olma amacına ulaşamayınca siyaseti bıraktığını, kendisine farklı bir kariyer çizdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Siyaset defterini bir daha açmamak üzere kapatmıştım. Bütün takım elbiselerimi, kravatlarımı dağıttım. Asla siyasetin kapağını açmayacaktım. 2 defa denedim olmadı. Çok çalışmıştım, çok az oylarla seçilememiştim. Fakat sonradan anladım, olmamasında bir hayır varmış. Ben o dönem seçilseydim ne yazar ne de aktör Bahadır Yenişehirlioğlu'nu tanırdı bu coğrafya. Defteri kapattım. Cumhurbaşkanımızla çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Bir vekillik talebim de olmadı. Ancak Tayyip Bey beni arayıp 'aday olacaksın' deyince yapabileceğimiz bir şey yoktu. Tayyip Bey beni birinci sıradan göstererek bir mesaj da verdi. Bu mesajı da herkesin çok net aldığını görüyorum. Niye ben birinci sıradan gösterildim? Genelde öyle olur. Birinci sıradakiler lokomotiftir. Ve 'Ben Manisa'yı sana teslim ediyorum' mesajıdır bu. Kelime ile yazılmasa da simgesel anlamı budur."

Milletvekilliğini şerefli bir makam olarak gördüğünü vurgulayan Yenişehirlioğlu, Manisa'da lokomotif olma vazifesi gereği çok çalıştığını, karşılaştığı insanlardan gördüğü samimiyetin memnuniyet verici olduğunu da sözlerine ekledi.



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