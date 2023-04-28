Kula'da Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Fatih Ortaokulunun hazırladığı program, Yunus Emre Kültür Merkezinde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Fatih Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gıyasettin Reçber, Irak Cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi, şiir ve şarkılarla devam etti.





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